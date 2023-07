Caldo record anche a Montevergine: colpi di calore, pronto soccorso affollato Campo Coni chiuso nelle ore da bollino rosso: allerta fino a sabato

Caldo record, continua al'allerta anche in Irpinia con lo storico record di quasi 32 gradi sfiorato a Montevergine e registrato dall'osservatorio. Termometri vigili anche in vetta al monte Partenio e, come riportato dalla pagina social, a cavallo fra la tarda serata di martedì e le ore notturne, è stato registrato un nuovo picco di temperatura sulle vette del Partenio.

In particolare, nella tarda serata, alla quota di 1515 m s.l.m, il termometro si è spinto sino a 28.6°C, valore di soli due decimi inferiore a quello registrato nella giornata di lunedì.

"Una giornata storica, quella di martedi, per il nostro Osservatorio: la centralina operativa sulla terrazza della torretta ha rilevato una temperatura massima di 31.9°C. - spiegano gli esperti-. Si tratta della temperatura più alta in assoluto registrata nel mese di luglio e la seconda più alta di sempre.

Ondate di calore sul Partenio

La rilevanza dell’ondata di calore in corso sul Partenio, tuttavia, è tale che anche se considerassimo come dato di riferimento quello acquisito dalla stazione secondaria, si tratterebbe comunque di un valore record per il mese di luglio (il record precedente, peraltro registrato in terrazza, era di 30.0°C)".

Al Moscati salta il codice calore

Caldo record anche ad Avellino e provincia, ma al Moscati salta il codice calore. Da giorni si registrano picchi di temperature superiori ai 39 gradi, ma mancano gli accessi privilegiati al pronto soccorso e l'assistenza differenziata.

Campo Coni chiuso nelle ore calde

Intanto si corre ai ripari anche per servizi e infrastrutture, per evitare attività rischiose nelle ore calde, e così il comune di Avellino, in linea con le disposizioni del Ministero, ha deciso di modificare gli orari di apertura del Campo Coni (dalle 7 alle 11 e dalle 17 alle 23).

Quattro giornate roventi

Ben quattro le giornate da "bollino rosso" per il capoluogo campano, da martedì 18 almeno fino a venerdì 21 luglio, con temperature massime percepite che sfiorano i 40 gradi.

La Protezione Civile della Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato il vigente avviso di ondate di calore almeno fino alle 14 di sabato 22 luglio. Su tutta la regione si prevedono, infatti, temperature molto al di sopra dei valori medi stagionali (circa 7-9 gradi in più rispetto agli standard del periodo) con valori che potranno superare i 40-41 gradi e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche l'80 per cento e in condizioni di scarsa ventilazione.