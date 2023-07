Montevergine dice addio all'abate Paluzzi: lunedì i funerali Il cordoglio del sindaco di Mercogliano

Comunità ecclesiastica in lutto per la scomparsa del Rev.mo Don Umberto Beda Paluzzl, ex abate di Montevergine, già Direttore della biblioteca di Santa Scolastica dal 1980 al 2000 che partecipa al dolore della Comunità monastica e dei familiari per la sua dipartita.

L’Abate Beda era nato a Ferentino (FR) il 31 gennaio 1936, fu ordinato presbitero l’11 luglio 1961, e dopo la permanenza a Subiaco venne nominato abate ordinario di Montevergine il 18 aprile 2009, incarico che ha mantenuto fino al 18 aprile 2014 quando arrivò la rinuncia al governo pastorale dell’Abbazia territoriale di Montevergine da parte del Rev.mo P. Abate Beda Paluzzi, in conformità al can. 401 § 2 del Codice di Diritto Canonico «… per infermità o altra grave causa».Le esequie avranno luogo presso la Cattedrale di Santa Scolastica lunedì 24 luglio dove sarà presente anche il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio.

“Ci ha lasciato ieri nel monastero di Subiaco, là dove emise la professione monastica e fu ordinato presbitero, l’ Abate Ordinario Emerito di Montevergine Umberto Beda Paluzzi- dice D’Alessio– Lunedì parteciperò alle esequie per portare all’Abate Beda Paluzzi l’ ultimo saluto da parte della comunità mercoglianese che, negli anni del suo mandato, ha guidato con spirito di fede e carità”.