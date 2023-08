Alluvione a Monteforte Irpino, prorogato lo stato di emergenza Il via libera del consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri si è riunito lunedì 28 agosto 2023, alle ore 17.36, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, la proroga per 12 mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 9 agosto 2022 nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino.