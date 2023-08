Proroga stato di emergenza a Monteforte, Giordano: "Lavoriamo per la sicurezza" Il sindaco ringrazia il Consiglio dei Ministri per questa decisione

"La proroga di dodici mesi dello stato di emergenza ci consente di continuare il lavoro di messa in sicurezza del territorio da un lato e di progettazione di nuovi interventi dall’altro. Non posso che ringraziare il Consiglio dei ministri, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci. Un grande ringraziamento anche a Italo Giulivo, commissario per l’emergenza che ci è stato sempre vicino. Continueremo lungo queste direttrici per garantire la sicurezza e il futuro dei montefortesi". Così in una nota il sindaco Costantino Giordano