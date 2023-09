Il cardinal Semeraro a Montevergine: "Sin da piccolo devoto alla Madonna" La visita del Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi

Un legame forte, sin da piccolo, con la Madonna di Montevergine quello del cardinale Marcello Semeraro, in visita questa mattina a Montevergine in occasione dell’anno giubilare. Ad accoglierlo l’abate Riccardo Luca Guariglia e il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio. Semeraro ha presieduto la celebrazione eucaristica della Santa Messa in una chiesa gremita e ha rivolto una preghiera nella cappella di Mamma Schiavona. Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, autore di apprezzati saggi di pastorale e spiritualità, il Cardinale Semeraro è stato segretario del Sinodo dei Vescovi. Nella Curia Vaticana è membro del Dicastero per la Comunicazione e consultore della Congregazione per le Chiese Orientali. Per la comunità benedettina la presenza di Semeraro rappresenta ancora un messaggio forte di vicinanza del Santo Padre, in occasione del Novecentenario dalla fondazione del Santuario.