Prata Principato Utra, dalla Regione 1,27 milioni per l'illuminazione pubblica Il sindaco Blasi: "Un grandissimo risultato per la comunità pratese"

Incassa un altro finanziamento l'amministrazione comunale di Prata di Principato Ultra. Questa è la volta dei lavori di efficientamento energetico e ammodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione comunale, finanziati dalla Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n. 492 per un importo pari a 1.276.574,53 euro, a valere sui fondi POR FESR 2014/2020.

Soddisfazione per l'Amministrazione Comunale, che è possibile leggere nelle parole del vice sindaco Antonio Blasi sul post pubblico appena pubblicato sui social.

«Un grande risultato dell'Amministrazione Comunale, un grandissimo risultato per la comunità pratese. - scrive Blasi sulla sua pagina Facebook - Possiamo finalmente annunciare che, a breve, inizieranno i lavori di efficientamento e ammodernamento dell'intero impianto di pubblica illuminazione comunale, intervento da circa un milione e trecentomila euro interamente finanziato dalla Regione Campania.

Un altro finanziamento ancora, figlio di una programmazione oculata e di costanti rapporti con gli enti sovracomunali, che ci consente di mantenere un altro impegno grazie al quale potremo proseguire l'azione amministrativa senza lasciare nulla al caso.

Entro l'anno avremo così un impianto di illuminazione pubblica totalmente rinnovato e più efficiente, un parco illuminante interamente acceso e notevoli economie per l'ente da utilizzare a favore dell'intera collettività.

A chi chiede di rimanere fermi (con tanto di sottolineatura, grassetto ed abbondanza di punti esclamativi) rispondiamo, ancora una volta, con la politica del fare. Agli uffici comunali e a chi ci ha seguito passo passo per tutto l'iter, - chiude il vicesindaco di Prata P.U. - un doveroso ringraziamento».

Sui 27 interventi ammessi, l'Irpinia incassa tre finanziamenti. Oltre Prata di Principato Ultra, rientrano tra gli ammessi anche i comuni di Aiello del Sabato e Altavilla Irpina.