Conto alla rovescia per "Sentieri Mediterranei", messaggio del sindaco Capone Il primo cittadino: "Siamo onorati di avere Roy Paci & Aretuska come ospiti principali".

"Con grande entusiasmo, vi invito a partecipare alla manifestazione di apertura di "Sentieri Mediterranei", un evento straordinario organizzato dalla nostra amministrazione a Summonte nei giorni 16 e 17 settembre". Così inizia il messaggio lanciato sui social dal sindaco di Summonte, Ivo Capone che aggiunge: "Questi due giorni saranno un'opportunità unica per esplorare la bellezza del nostro borgo, passeggiare lungo il suggestivo percorso ambientale, scoprire le meraviglie custodite nel nostro museo civico e deliziare il vostro palato con i sapori autentici dei nostri piatti e vini locali".

"Ma "Sentieri Mediterranei" - continua Capone - è molto di più: la manifestazione sarà animata da straordinari spettacoli artistici e musicali che riempiranno le nostre strade di allegria e magia. Siamo onorati di avere Roy Paci & Aretuska come ospiti principali, che ci regaleranno una serata indimenticabile. Non voglio perdere l'opportunità di condividere questo momento. 16 e 17 settembre, a Summonte un appuntamento a cui rispondere... Presente!!!".