Servizio parcheggi ai privati: "Incasseremo milioni di euro e Avellino più smart Il sindaco assicura: app, sensori e telecamere per il controllo, servizio affidato alla Telereading

Rivoluzione nel piano di sosta ad Avellino, dove il sindaco Gianluca Festa affida ai privati il servizio. Si introdurrà il parcheggio intelligente con app e sensori e il sindaco Festa assicura: "Un grande investimento per la città, incasseremo due milioni di euro"Nello specifico il servizio sarà affidato alla Telereading per per i prossimi 14 anni.

“Avellino sarà una città sempre più smart – spiega il primo cittadino – Sensori e telecamere, app e comunicazioni immediate per stalli liberi saranno alla base del nuovo sistema parcheggi ad Avellino. Gli stalli con sensori e telecamere garantiranno il rispetto delle zone residenti. Non ci saranno più abusivi. La qualità del servizio si abbinerà alla tranquillità del servizio parcheggi, per i tanti abusivi. Attraverso l'app si saprà sempre dove sono liberi i posti auto. Abbiamo ricevuto un'offerta molto vantaggiosa per le casse dell'ente. Ci saranno garantiti due milioni e centomila euro ogni anno e per 14 anni anni. Serviranno cinque milioni di euro di lavori, insomma si tratta di un'operazione molto vantaggiosa per la città”.