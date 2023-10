Ingv, una targa in memoria di Enzo Boschi: grande esempio di dedizione Si ripercorrono la sua eredità e i risultati della sua carriera. Un simbolo anche per l'Irpinia

Nella sede centrale dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Ingv, si è tenuto un emozionante evento in memoria di Enzo Boschi, una figura di spicco nel campo della sismologia e della ricerca geofisica, pioniere della grande realtà presente nel sud Italia a Grottaminarda in Irpinia.

Enzo Boschi, personalità di rilievo nel panorama scientifico italiano ed internazionale, ha percorso una lunga e prestigiosa carriera, con contributi significativi sulla comprensione dei terremoti e dei fenomeni geofisici, rivestendo, tra gli altri incarichi, quella di Presidente dell'Ing dal 1983 e dell’Ingv dal 2001 al 2011.

L’evento si è articolato con interventi di amici, colleghi e persone che hanno condiviso con lui la passione per la scienza e la geofisica, ripercorrendo la sua carriera di professore dell’Università di Bologna e di Presidente dell’Istituto. La giornata ha rappresentato un'occasione per ripercorrere ricordi e aneddoti che hanno messo in luce la sua dedizione al progresso della ricerca scientifica e il suo impegno nel comunicare l'importanza della geofisica per la sicurezza e il benessere delle comunità.

Uno dei momenti più significativi dell'evento è stato l'inaugurazione di una targa commemorativa, posta nel salone d’ingresso nella sede dell'Ingv a Roma che vuole rappresentare un tributo a Enzo Boschi e al suo esempio di dedizione che continuerà a ispirare le generazioni future di scienziati e ricercatori.