Scandone Avellino ko a Benevento contro la Cestistica (76-70) Trasente sul post-gara: "Chiederemo che venga fatta piena luce sull'accaduto"

Sconfitta a Benevento contro la Miwa Cestistica per la Scandone Avellino. Finale di 76-70 per i sanniti contro i lupi. "È stata una gara sporca, complimenti a Benevento che ci ha creduto fino in fondo ed è stata brava a portarla a casa. - ha spiegato il coach della Scandone, Titto Carone, nel post-gara - Noi, dopo un primo tempo di grande intensità e applicazione, siamo calati nella seconda frazione di gioco. Ci prendiamo ciò che abbiamo fatto di buono nella prima parte della gara e ci impegneremo al massimo per sistemare ciò che oggi non è andato come doveva".

"Episodi del genere non possono essere tollerati"

Al termine del match comunicato ufficiale da parte del club irpino con le parole del presidente Marco Trasente. "Sono profondamente indignato per quanto accaduto dopo la fine del derby. Il risultato del campo, per quanto amaro, passa in secondo piano rispetto a episodi gravissimi e inaccettabili che non hanno nulla a che vedere con lo sport, con il basket e con i valori che tutti diciamo di voler difendere. - si legge nella nota lunga con le dichiarazioni del massimo dirigente della Scandone - Pretendiamo rispetto. Rispetto per la Scandone Avellino, per i suoi dirigenti, per i suoi giocatori e per i suoi allenatori. Episodi del genere non possono e non devono essere tollerati. Chiederemo con fermezza che venga fatta piena luce sull’accaduto e che chi ha sbagliato risponda delle proprie azioni nelle sedi opportune. Il derby deve restare una sfida sportiva, accesa ma leale. Quanto visto al PalaMiwa, dopo la sirena finale, è qualcosa che nulla ha a che vedere con lo sport e su cui non faremo alcun passo indietro”. Domenica prossima la Scandone ospiterà San Paolo Ostiense al PalaDelMauro.

Il tabellino

Serie B Interregionale

Miwa Cestistica Benevento - Scandone Avellino 76-70

Parziali: 8-12, 14-22, 25-21, 23-15

Benevento: Rianna 5, Morra, De Luca, Bongiovanni 12, Iommelli, Acosta 13, Murolo 23, Di Febo, Giacomi 14, Miraglia 9. All. Parrillo

Scandone: Scanzi 11, Piazza, Cioppa 7, Cantone 20, Ragusa 7, Quarisa 4, Iannicelli 5, Duranti, Tonello 2, Beck, Vitale 14. All. Carone