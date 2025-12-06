Ariano: ecoisole non funzionanti nell'area industriale di Camporeale L'appello di Fernando Filomena: "Non sappiamo davvero a chi rivolgerci"

Ecoisole non funzionanti nell'area industriale di Camporeale ad Ariano Irpino. Siamo per intenderci nella piazzola che costeggia Taverna Votoli. Un blocco che sta arrecando non pochi disagi all'utenza.

La segnalazione di un residente, Fernando Filomena, un combattente, da sempre particolarmente attentom alle problematiche di questa zona, rifiuti, illuminazione pubblica ed altro ancora.

"Gentili Amministratori, mi permetto di scrivere queste righe con un forte senso di preoccupazione in merito alla situazione attuale dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti sul nostro territorio, in particolare quelli con scheda sanitaria di Camporeale.

Come già comunicato ai Vigili Urbani giorni fa, ad oggi il guasto persiste senza che siano stati presi provvedimenti.

Questa situazione sta creando non pochi disagi: la mancanza di un sistema di raccolta efficiente ci costringe a dover fronteggiare l'emergenza rifiuti in modo inadeguato e poco igienico. È non solo una questione di decoro urbano, ma anche di salute pubblica. Se il problema non verrà risolto celermente, ci vedremo costretti a depositare i rifiuti per terra o, nel peggiore dei casi, davanti alle abitazioni di chi è direttamente responsabile della situazione attuale.

Spero vivamente che possiate comprendere l'urgenza di questa problematica e agire prontamente per garantire il servizio di raccolta rifiuti in modo efficace e ritornare a una situazione di ordine e pulizia".