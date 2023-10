900 anni di Montevergine, al Santuario la visita del Cardinale Sandri Il Prefetto Emerito del Dicastero per le Chiese Orientali ha celebrato messa con l'abate Guariglia

In occasione dell' Anno Giubilare Verginiano, i 900 anni dell'Abbazia S. Maria di Montevergine, in visita al Santuario benedettino, S.E. il Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto Emerito del Dicastero per le Chiese orientali, che ha concelebrato la messa delle 11 con l'abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia. Entusiasta il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio: “Un grande onore per me e per la nostra comunità aver accolto in visita al Santuario di Montevergine S.E. il Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto Emerito del Dicastero per le Chiese orientali - scrive - Presenti nella messa solenne i Cavalieri e le Dame dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme provenienti dalla Campania, dalla Basilicata, dalla Calabria”.