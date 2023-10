Pd irpino a difesa del polo logistico di Valle Ufita: è ora di fare chiarezza Convocata assemblea pubblica a Grottaminarda

La segreteria provinciale del Pd Irpinia ha indetto per mercoledì 25 ottobre, alle ore 17:30, presso la

Sala Thomas Menino a Grottaminarda, l’iniziativa volta a fare chiarezza sul tema della piattaforma

logistica che vedrà la partecipazione, oltre che di dirigenti, iscritti e militanti del partito; anche dei

sindaci, delle imprese, dei sindacati, dei rappresentanti istituzionale del Pd in Regione Campania.

L’evento, annullato causa maltempo in estate, si è reso necessario per rappresentare ai cittadini e agli attori del territorio lo stato dell’arte.

E` inaccettabile assistere ad una costante sottrazione di risorse al Sud, soprattutto a discapito delle aree interne. Il Partito democratico continuerà a svolgere il suo ruolo di opposizione a questo governo, nell’interesse esclusivo dei territori, al fine di evitare ulteriori scippi di risorse.

La realizzazione dell’opera è un elemento fondamentale ed imprescindibile di crescita e sviluppo di un intero territorio, e non consentiremo a nessuno di impedirne la realizzazione. Chiediamo ai cittadini di prendere parte all’evento e di essere al nostro fianco in questa battaglia giusta e sacrosanta per il futuro dei nostri figli.