Dall'Irpinia un modello catering innovativo: la sfida di Mario e Flavia L'evento zero a Villanova del Battista nel museo multimediale della transumanza

Non è casuale la scelta di una location suggestiva come il Mumut (Museo multimediale della transumanza) a Villanova del Battista in Irpinia, per l’evento zero di In Catering di Mario Puopolo e Flavia Bonvento.

Gli ospiti sono stati accolti e accompagnati in diversi itinerari fatti di luci soffuse, colori vibranti, profumi avvolgenti, melodie incantevoli: ogni dettaglio è stato concepito per deliziare i sensi e appagare l’anima degli amanti dell’arte e della buona cucina.

In un luogo intriso di storia ma proiettato verso il futuro, la coppia campano-sicula ha scelto di presentare il proprio concetto originale di catering, nato dall’unione delle rispettive tradizioni. Munut è diventato così il palcoscenico perfetto per questa sinfonia culinaria, dove l'arte si fonde con il gusto e la tradizione culinaria si trasforma in un'esperienza sensoriale unica, in cui l’innovazione si innesta sulle loro radici.

Il tratto distintivo risiede nell’unione, nella vita e nel lavoro, di Mario e Flavia.

Il primo nato e cresciuto in Campania, in una famiglia di ristoratori, abituato sin dalla giovinezza a vivere il lavoro con passione e sacrificio, esperto conoscitore dei meccanismi del circuito Ho.Re.Ca e attento osservatore delle nuove tendenze, sempre alla ricerca dei prodotti migliori e delle soluzioni all’altezza delle diverse esigenze dei suoi clienti. Flavia, anche lei figlia d’arte nel campo della ristorazione, è nata nel profondo sud siciliano, tra le campagne assolate delimitate dai muretti a secco, inebriata dall’odore del carrubo di fine estate, circondata dai paesaggi pieni di mandorli e ulivi, sullo sfondo di palazzi barocchi che si affacciano sul mar Mediterraneo. In quello stesso mare, tra gli scogli più bassi, trascorreva intere giornate da piccola con il papà marinaio alla ricerca di ricci da aprire e assaporare al naturale con una goccia di limone.

Assecondando l’insegnamento di Victor Hugo che scriveva: “Fate come gli alberi: cambiate le foglie e conservate le radici”, i due hanno teso come alberi curiosi i loro rami verso il futuro, incontrandosi e creando una magia nuova ma saldamente radicata alle proprie tradizioni. Da questo connubio nascono i percorsi culinari e artistici confluiti nell’evento inaugurale e proposti ai futuri clienti.

Su questa filosofia si basano i temi delle mise en place studiate dalla event design Emanuela Sansone per stupire gli ospiti, accompagnate dai prestigiosi vini delle cantine Feudi di San Gregorio, con la colonna sonora di uno dei Dj più accreditati nel mondo del wedding, Checco Dee:

Ci ritroviamo immersi in un sogno en plein air di Monet, che coniuga un allestimento minimal con l’esplosione di colori e le suggestioni floreali; non di minore impatto è la mise en place ispirata alla natura, con le sue invasioni botaniche accompagnate dalla performance artistica di Nu’Art per un autentico emotional catering; non poteva mancare poi un richiamo esplicito alla Sicilia, grazie all’allestimento Sikelia con cui veniamo catapultati nei luoghi del cuore di Flavia, attraverso la riscoperta delle ricette marinare tipiche. Infine, addolcisce il tutto un tocco di Ammore con gli immancabili cannoli di ricotta siciliani.

Grazie alla collaborazione di partner autorevoli, come Flover Napoli per la scenografia floreale, i fratelli Pizza per le luci, Drink me per il beverage, i già citati Checco Dee per il dj-set e la Nu’Art, Mario e Flavia intendono proporre ai futuri clienti una nuova idea di catering, già collaudata da lungo tempo in Sicilia, che va oltre la mera fornitura di cibo e bevande, ma contempla la creazione di un’esperienza a tutto tondo che cura ogni dettaglio e mira a rendere gli eventi da celebrare dei ricordi indelebili ed esclusivi.

Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l’apporto prezioso e il lavoro di squadra di tutto lo staff In Catering, le persone sono infatti il valore aggiunto dell’intero progetto: dai collaboratori che si sono occupati dell’interazione con i clienti a tutti gli addetti impegnati in back-office, in cucina o in sala, tutti i membri del team hanno contribuito con la loro professionalità e gentilezza a rendere perfetto ogni dettaglio.

A fare gli onori di casa, il sindaco di Villanova del Battista Raffaele Panzetta, il quale si è congratulato con gli ideatori di questo ambizioso progetto, augurando loro un futuro rico di successi.

Hanno partecipato all’evento Zero di In Catering: Flowers: @Flover Napoli, @ la_gardenia_ ariano_irpino, @lauraflowerdesigigner, Decor: @G&G party service, @Fg eventi, @megalav

Lighting Design: @fratelli pizza, Led: @polilop.Official, Entertainment: @Nu’Art, Painter: @mpm.mortisia, Stationery: @deline, Dj set: @dj Checo dee, Sax Live @gruppo_Arechi_ live _ band, Photo & video director: @fotografia Fashionstudio, Wine: @feudi_di_san_gregorio, Bar catering @Drinkmeeventbsrcatering, Event Design, creative Direction @emanuela_sansone_event _creator, Ceo in catering.