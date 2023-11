Invasione di topi, resta chiusa la scuola: "Ancora ratti, rischi per la salute" Il sindaco proroga il provvedimento: scuola chiusa anche oggi e domani

Invasione di topi a scuola, restano chiusi i cancelli anche oggi e domani dell'Ic Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi.

"Nonostante il massivo intervento di derattizzazione dell’intera area circostante l’edificio scolastico dell’Istituto Comprensivo “Criscuoli”, persiste la fastidiosa presenza dei topi, la cui vicinanza espone al rischio di contrarre gravi malattie. - spiega il sindaco Rosanna Repole Nel provvedimento emanato ieri-.

In ragione di tanto, con motivata ordinanza sindacale, tesa alla pubblica sicurezza sanitaria dell’intera popolazione scolastica, l’Amministrazione comunale si vede obbligata a reiterare il provvedimento di chiusura della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado anche a venerdì 3 e sabato 4 novembre 2023. Ciò anche per consentire alla Ditta incaricata di mettere in essere ogni ulteriore attività tesa alla bonifica dell’edificio e delle relative pertinenze".