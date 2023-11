Don Claudio: "Gerardina e Angelo, una coppia esemplare e disponibile" "Abbiamo pregato per loro, per questa famiglia esemplare"

Silenzio e compostezza da parte dei familiari di Angelo e Gerardina in attesa che le indagini facciano il loro corso su una vicenda ancora inspiegabile e così assurda.

E' don Claudio Lettieri, parroco di Flumeri (nella foto insieme a Papa Francesco a Roma) ad esprimere un pensiero di vicinanza in questo momento di grande dolore:

"Abbiamo pregato per loro, per questa famiglia esemplare e oggi la notizia che Angelo presto tornerà a casa, ci riempie di gioia e allieta il cuore. Sempre presenti e vicini alla comunità in qualsiasi momento. Che il Signore possa continuare a consolarli e a dare sostegno a tutti dopo la morte della povera Gerardina.

Conosceva bene Angelo e Gerardina

"Ho avuto maggiori contatti con Angelo, mentre con Gerardina ci siamo visti poche volte. Sono stati sempre disponibili e anche attenti alle esigenze della parrocchia. Persone veramente speciali, buone e anche attenti a tutti i bisogni."

E' una morte che lascia tutti sgomenti, increduli e impotenti

"Non sono qui a dire quale sia stata la causa e di chi sia la colpa. La magistratura, farà il suo percorso come del rerso, tutti chiedono di farlo. Ieri sera incontrando i familiari, dicevano. Ma come è possibile, vogliamo innanzitutto giustizia. Chi ha sbagliato deve prendersi le proprie responsabilità, affinchè non accadano più queste sciagure umane."