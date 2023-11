Horeca Ariano: "Siamo al fianco della pizzeria finita sotto inchiesta" "Un anno difficile per la nostra comunità e per chi svolge questo delicato lavoro"

"Un anno difficile questo per la nostra comunità e in particolare per chi fa il nostro lavoro legato all'accoglienza in ogni sua veste. In questi giorni abbiamo assistito all'ennesima tragedia di questo 2023.

Un dramma che non può non coinvolgere ognuno di noi. In queste ore però ci feriscono le notizie assolutamente infondate divulgate a livello nazionale per portare discredito ad un'intera cittadina." E' ciò che scrive in una nota il direttivo Horeca Ariano.

"Ciò che è accaduto è inaccettabile e merita che vengano individuati i responsabili di un incredibile vortice di illazioni che ha coinvolto persone che da oltre 30 anni dedicano la loro vita al loro lavoro.

L'associazione Horeca Ariano esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Gerardina Corsano per la prematura scomparsa. Al contempo si stringe intorno ai proprietari della pizzeria Oasi oggetto di inaccettabili accuse in attesa che i responsabili di questo stillicidio vengano identificati perché è ora di smetterla di giocare con la vita delle persone."