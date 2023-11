Il Vescovo Melillo: "Gerardina, una donna giovane e onesta lavoratrice" Un momento molto triste quello vissuto stamane nella piccola chiesa di Difesa Grande ad Ariano

“Siamo vicini alla famiglia come chiesa e diocesi, in un dolore inatteso, inaspettato di una donna giovane e onesta lavoratrice. La fede ci consola e ci fa guardare con fiducia avanti. La morte non è l’ultima parola e noi come cristiani, crediamo nella resurrezione dei corpi.”

Sono le parole del vescovo Sergio Melillo, nel giorno dei funerali di Gerardina Corsano.

Un momento molto triste quello vissuto stamane nella piccola chiesa di Difesa Grande ad Ariano Irpino.

Un brava famiglia, onesta, riservata e dedita al lavoro. Gente buona e umile alla quale si è unità attraverso un abbraccio sincero l’intera città a partire dal sindaco Enrico Franza.

Tanti sono stati anche coloro che hanno voluto rendere onore alla salma nella camera ardente allestita dall’impresa di onoranze funebri Moschella nell’obitorio dell’ospedale Frangipane, prima della partenza stamane poco dopo le nove verso la sua amata contrada, situata al confine con Monteleone di Puglia, dove è stata poi successivamente accompagnata per la tumulazione.