Inps Avellino, Raffaele Tangredi eletto presidente del Comitato Provinciale Raccoglierà i bisogni dell'utenza degli intermediari e della comunità irpina

In mattinata è stato eletto il Presidente del Comitato Provinciale Inps di Avellino, organo collegiale di indirizzo, di controllo e di vigilanza, Raffaele Tangredi Segretario Generale Fnp Cisl IrpiniaSannio, in rappresentanza dei lavoratori. Numerosi i compiti e le funzioni del Comitato Provinciale che, in quanto rappresentativo delle parti sociali del territorio, svolge una funzione importante nella vita dell’INPS, quale valido punto di osservazione e raccolta dei bisogni dell’utenza, degli intermediari e della comunità irpina. “La Cisl IrpiniaSannio - dichiara Fernando Vecchione, Segretario Generale Cisl IrpiniaSannio -, in occasione della nomina di Tangredi, cui vanno gli auguri di tutta l’Organizzazione, ha espresso un ringraziamento a tutti i componenti del Comitato Provinciale per la fiducia accordata. Continueremo - conclude Vecchione- ad impegnarci con la nostra azione nel rispetto dei principi della legalità e della trasparenza.