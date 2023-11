ChatGBT, l’intelligenza artificiale (IA) e le diagnosi. Ecco cosa si rischia! Il sistema potrebbe diventare essenziale negli ospedali e rivoluzionare il campo della medicina

di Attilio Spidalieri

Dei ricercatori olandesi affermano che Chatbot è capace di fare, nella maggior parte dei casi, delle diagnosi di malattia corrette. Chatbot è un software che simula ed elabora le conversazioni umane, scritte o parlate, consentendo agli utenti di interagire. Il sistema potrebbe diventare essenziale negli ospedali. Nelle urgenze, il Chatbot di intelligenza artificiale (IA) ChatGPT ha realizzato delle diagnosi come i medici, ed in certi casi con maggior precisione.

Secondo i ricercatori olandesi l’IA potrebbe rivoluzionare il campo della medicina. Nel 2022, in Olanda, 30 casi trattati in un servizio di urgenza sono stati esaminati alimentando ChatGPT in funzione degli antecedenti dei pazienti, dei test di laboratorio, e delle osservazioni dei medici, domandando al Chatbot di proporre cinque diagnosi possibili.

Nell’87% dei casi, la buona diagnosi si trovava nella lista dei medici contro il 97% della versione ChatGPT. I ricercatori hanno comunque sottolineato che la figura dei medici delle urgenze non ne esce diminuita, dato che Chatbot è potenzialmente capace di accelerare le diagnosi ma non di rimpiazzare il giudizio e l’esperienza di un essere umano specializzato. Chatbot può aiutare a realizzare una diagnosi e forse a proporre idee alle quali il medico può non aver pensato.

ChatGPT può presentare dei limiti. Il suo ragionamento è talvolta inverosimile e incoerente dal punto di vista della medicina, il che può portare a informazioni erronee con conseguente diagnosi non corretta. Gli scienziati ammettono ugualmente alcune lacune nelle loro ricerche, come il ridotto numero dei campioni. Inoltre sono stati esaminati soltanto casi relativamente semplici, con pazienti che presentavano un solo problema. L’efficacia di Chatbot nei casi complessi non è chiara. Chatbot ha talvolta commesso degli errori, diagnosticando per esempio un’anemia in un paziente che presentava un valore normale di emoglobina.