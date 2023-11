Air Campania, ora c'è l'App per acquistare i biglietti Il dispositivo, realizzato dalla società partecipata al 100 per 100 dalla Regione Campania

Il Comune di Avellino rende noto che è disponibile e scaricabile sulle piattaforme “Google Play” e "App Store" la nuova App dell’ AIR Campania. Il dispositivo, realizzato dalla società partecipata al 100 per 100 dalla Regione Campania che gestisce il trasporto pubblico locale in città, amplia notevolmente il ventaglio dei servizi digitali a beneficio dei cittadini-utenti. Attraverso l’App “Air Campania”, infatti, sarà possibile acquistare ticket ed abbonamenti mensili, pianificare il proprio viaggio, individuare la fermata bus più vicina, contattare “Air Campania”. Uno strumento di grande importanza, insomma, che diventerà sicuramente centrale per l'utenza.

L'App si potrà scaricare su https://shorturl.at/cfnXY, per il sistema Android, e su https://shorturl.at/hkAEL, per iOS.