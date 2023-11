Gaia Guarino, un'illustratrice irpina per "L'enciclica dei bambini" del Papa La talentuosa Illustratrice ha istoriato il testo che porta la prefazione del Santo Padre

Portano la firma dell’irpina Gaia Guarino le illustrazioni de “L’enciclica dei bambini”, Edizioni San Paolo. Un libro illustrato insieme a Simona Binni scritto da Padre Enzo Fortunato e Aldo Cagnoli. A visionare e scegliere le illustrazioni Papa Francesco, autore della prefazione.

Per Gaia anche l’invito a partecipare alla cerimonia “Impariamo dai bambini e dalle bambine”, evento patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione, tenutosi in Vaticano con la partecipazione 6000 bambini.

"Non succede ma se succede - racconta emozionata Gaia Guarino-. È stato straordinario l’intero percorso di realizzazione. A partire da chi ha visionato e poi scelto le illustrazioni: Papa Francesco. Straordinariamente in questo libro autore della prefazione.Fino all’invito in Vaticano, dove ero seduta in prima fila, con 6000 bambini.Chi l’avrebbe mai detto che un giorno avrei incontrato il Papa perché . La gioia è tanta e sono felice perché ho saputo ascoltarmi".

A caratterizzare il volume la consapevolezza della necessità di un cambio di paradigma culturale che consenta ai bambini di sensibilizzare gli adulti sulla cura del pianeta. Papa Francesco ci ricorda come i bambini custodiscono un senso della bellezza ancora intatto: “Lasciamo che ci parlino. E come questi ascoltano i propri nonni, noi proviamo ad ascoltare loro”. “Il Papa vuole riportarci al cuore del Vangelo”, sottolinea padre Enzo dei frati minori conventuali ricordando quando Gesù ha detto ‘lasciate che i bambini vengano a me’ oppure ‘se non diventerete come i bambini non entrerete nel Regno dei Cieli’. “Significa che dobbiamo accoglierli, rispettarli e tutelarli maggiormente”, spiega. E soprattutto che “dobbiamo passare più tempo con loro Francesco ci tiene a rilanciare con forza un aspetto specifico e cioè il fatto che dai più piccoli si possa recuperare la fiducia nei confronti”

Gaia Guarino, che vanta anche esperienze all’estero, ha all’attivo numerosi progetti, ha partecipato alla realizzazione del libro “100 Gianni Rodari” a cura della Casa Editrice Einaudi. Inoltre, ha illustrato “La Speranza” di Gianni Rodari, la poesia scelta dalla Commissione Europea contro la paura del Coronavirus. Tiene regolarmente laborativi creativi dedicati all’illustrazione.