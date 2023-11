La scuola contro le mafie, ad Avellino la testimonianza dell'autista di Falcone Giuseppe Costanza unico sopravvissuto alla strage di Capaci incontra i giovani

Il 16 novembre, alle 10, la scuola irpina, guidata dalla dirigente Filomena Colella, accoglierà, al Polo giovani di Avellino, Giuseppe Costanza, autista di Giovanni Falcone, unico sopravvissuto alla strage di Capaci del 23 maggio 1992. Costanza porterà la sua testimonianza nel corso di un confronto dal titolo “Sopravvivere per testimoniare”. E’ la dirigente Colella a sottolineare come “La legalità è un valore portante del nostro progetto educativo. Ecco perché abbiamo voluto fortemente promuovere questo confronto con Giuseppe Costanza perché i nostri studenti comprendano il valore del sacrificio di chi ha dato la vita per difendere lo Stato. Si tratterà del primo di una serie di eventi che vedranno impegnata la nostra scuola sul tema della legalità”. Tante le autorità invitate a partecipare all’evento, dal ministro degli interni Matteo Piantedosi al vescovo di Avellino Arturo Aiello al direttore generale dell’Usr Campania Ettore Acerra. L’iniziativa è promossa con il patrocinio del Comune di Monteforte