A Montevergine centinaia di persone per il giorno del Ringraziamento Coldiretti Un momento di altissima spiritualità e devozione

Una straordinaria celebrazione tenuta da S.E.R.p. Riccardo Luca Guariglia, nella cornice dell’Abbazia di Montevergine, fondata da San Guglielmo da Vercelli, quella di questa mattina in occasione della 73^ Giornata Regionale del Ringraziamento. Presenti centinaia di soci della Coldiretti Campania, rappresentata in tutte le sue provincie per esprimere gratitudine al Signore.

“Gli agricoltori sono i custodi della terra, incoraggiate i nostri giovani ad avere il medesimo attaccamento dei padri per lo sviluppo della nostra agricoltura” le parole di S.E.R. p. Guariglia al termine della celebrazione religiosa, prima di proseguire alla benedizione delle macchine agricole accorse per l’occasione. Un momento di altissima spiritualità e devozione.