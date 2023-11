Gerardina, dalla tragedia alla speranza: Non fiori, ma cure per i cani bisognosi Morta intossicata, la scelta dei familiari commuove la comunità: raccolta fondi per gli animali

Una raccolta fondi per i cani bisognosi nel nome di Gerardina Corsano, la 45enne morta intossicata ad Ariano Irpino. È quanto avvenuto nei giorni scorsi sul Tricolle, per aiutare un gruppo di persone impegnate per gli amici a quattro zampe .

I funerali della donna morta intossicata

La comunità arianese, commossa, ha deciso di fare la sua parte, donando fondi alla causa, e i volontari ringraziano i familiari per aver voluto aiutare chi si occupa di animali bisognosi. E così è partita e si è conclusa, nei giorni scorsi, la raccolta fondi nel nome di Gerardina Corsano.

Gerardina amava gli animali profondamente

Non fiori ma fondi per cure e assistenza per gli animali nei giorni del funerale, questa la proposta lanciata dai familiari. Renata Cipriano, animalista di Sturno da sempre attiva in Irpinia, commossa ringrazia la famiglia di Gerardina, spiegando:

La coppia intossicata, il dolore della comunità

"Tutti ormai conoscete Angelo e Gerardina, la coppia di Ariano Irpino intossicata. Gerardina ha perso la vita a soli 45 anni.

Se ne sono occupati i vari telegiornali e trasmissioni televisive nazionali, e sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire la causa della sua morte. Ciò che non si sa di Gerardina è che lei era una grandissima amante degli animali, tutti, ma il suo amore per i cani era incommensurabile".

Gerardina e il suo adorato Navil

Gerardina nella foto la vedete sorridere con il suo adorato Navil, che amava immensamente. Aveva tanti animali nell'azienda agricola che gestiva col marito, tutti accuditi con tanto amore. "Così la sua famiglia, con una proposta di Maria Grazia, la cognata, invece di fare tanti fiori, ha acconsentito a fare una raccolta per i cani bisognosi, per i miei cani, donando a me tutte le donazioni che sono state fatte - spiega Renata -. Io ringrazio Maria Grazia, ringrazio tutta la famiglia di Gerardina e tutto coloro che hanno donato.

Una morte assurda

Hanno in questo modo dimostrato grande dignità, grande amore e rispetto verso gli animali, e questa è una cosa che, nella grande tragedia che stanno vivendo per una morte assurda, è una grande dimostrazione come il bene e l'amore vadano oltre, superando l'ostacolo della morte e sopravvivendo ad essa.Gerardina sarebbe contenta di tutto questo, lei stessa lo avrebbe fatto ed è riuscita a fare del bene anche da morta.Chiedo tanto rispetto per questa famiglia, per il loro dramma e a Gerardina dico grazie, grazie per tutto ciò che sei stata .Rimarrà in eterno la tua anima su questo mondo, ciò che hai lasciato non verrà mai perso.Ti auguro di essere andata direttamente nel Paradiso degli animali, lì sarebbe il posto giusto per te, lì continueresti ad essere felice per l'Eternità".