Mercatini di Natale, ultimi giorni per aderire alla kermesse di piazza Libertà In Piazza libertà il meglio dell’eccellenza artigianale ed enogastronomica irpina

Ultime adesioni disponibili per i Mercatini di Natale di Piazza Libertà. Entro fine settimana, si chiuderanno i termini per aderire alla call to action promossa dall’ente di Palazzo di Città, Assessorato al Turismo, e manifestare l’interesse alla partecipazione.

Il Comune cerca artigiani di ogni genere, dai produttori di gioielli ai creatori di oggetti in legno, ma anche aziende leader nell’enogastronomia locale: castagne, nocciole, olio, torrone, tartufi, vini, salumi e formaggi o qualunque altra straordinaria tipicità della nostra terra.

Dopo il grande successo dell’anno scorso, a dicembre si rinnova il grande appuntamento natalizio, che sarà arricchito dai numerosi eventi live organizzati dall’Amministrazione, sotto il coordinamento della vicesindaco con delega al Turismo ed alle Attività produttive, Laura Nargi.

Un’ottima opportunità, per i nostri artigiani, di mostrare il proprio talento e di vendere i propri prodotti in maniera diretta al pubblico irpino. In una vetrina suggestiva e prestigiosa, allietata dall’ atmosfera festiva e dall'entusiasmo degli avventori. Per avanzare la propria candidatura, basterà inviare una breve descrizione della propria attività al contatto di Piazza del Popolo comunicazione@comune.avellino.it.