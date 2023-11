Avellino, scontro sui rifiuti: la Fiase diffida Irpiniambiente sui licenziamenti Il segretario del sindacato chiede l'intervento del prefetto Paola Spena



La scrivente O.S. FIASE in nome e per conto dei lavoratori interessati da un licenziamento imposto dalla società “Irpiniambiente spa”, a seguito della rescissione del contratto di igiene urbana del comune di Avellino e la successiva assunzione, altrettanto imposta da una società privata “DeVizia transfer spa;

In ragione di quanto determinato dalla società Irpiniambiente spa relativamente alla ricognizione del personale facendo riferimento all’art 6 del CCNL settore igiene ambientale, per redigere l’elenco dei dipendenti da licenziare e comunicarli alla società privata “DeVizia transfer spa;

DIFFIDA

la società Irpiniambiente spa, (società a capitale interamente pubblico), affinché provveda all’annullamento dell’elenco dei lavoratori licenziati, redatto dai responsabili di serizi, e trasmesso alla società De Vizia spa.

Elenco da ritenersi inficiato da false indicazioni, perché il servizio realmente svolto dai lavoratori è diverso da quello riportato sull’ordine di servizio esposto in bacheca.

Ordine di servizio farlocco, sugli stessi ordini di servizio sono ancora inseriti alcuni nominativi di personale cessato dal servizio.

I lavoratori, venivano e ancora oggi vengono informati, dal responsabile di turno del centro operativo, sulla località e il comune ove svolgere l’attività,

Per cui si chiede che la selezione avvenga, eventualmente, tra tutti i lavoratori che svolgono mansioni fungibili, come previsto dall’art 25 del D.lgs 175/2016.

Quanto richiesto, a tutela dei diritti dei lavoratori e della collettività.

il segretario FIASE Vincenzo Mango