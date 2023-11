Avellino, al Moscati l'unico pronto soccorso in Campania con triage a 5 codici L'approvazione del manuale

"L' Azienda Ospedaliera di Avellino è la prima in Campania ad aver approvato un manuale di triage intraospedaliero di pronto soccorso a cinque codici. Il gruppo di lavoro interdisciplinare composto da infermieri e dal primario del PS ha redatto un manuale di triage che recepisce quanto contenuto dalle linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero approvato in conferenza stato regioni il 01 agosto 2019. La nostra organizzazione sindacale da anni sottolinea come la Regione Campania sia attualmente inadempiente nel non aver tuttora recepito le linee di indirizzo nazionali sui pronto soccorso. Di fatti l'ente regionale, in qualità del dipartimento della salute regionale, doveva emanare delle direttive alle Aziende Sanitarie Regionali relativamente all'approvazione dei protocolli triage a cinque codici. Bene ha fatto l'Azienda Moscati ad approvare il predetto manuale. Ciò consentirà una maggiore sicurezza delle cure nei confronti dei pazienti che accederanno in PS e sarà da apripista per un ulteriore potenziamento dell'intero sistema organizzativo. Il riconoscimento maggiore va dato agli infermieri del PS che, insieme al primario dell'unità operativa, hanno dimostrato di essere dei validi professionisti." Cosi Michele Rosapane del Nursind.