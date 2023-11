Giornata vittime della strada, giornata di sensibilizzazione con gli studenti Appuntamento domani 16 novembre in piazza Libertà dalle 9.30

Il prossimo 19 novembre si celebrerà la "Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada", dedicata a quanti hanno perso la vita sulla strada ed ai loro familiari.

In vista di tale data, la Prefettura di Avellino, d’intesa con la Polizia Stradale, con il contributo dell’Ufficio Scolastico e con la collaborazione di tutte le Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dell’Automobil Club e dell’Associazione Vittime della Strada, ha organizzato per domani, 16 novembre, una giornata di sensibilizzazione e di educazione dei più giovani ai comportamenti da adottare per salvaguardare la vita propria e altrui attraverso una guida in sicurezza.

Nell’occasione, a partire dalle ore 9.30, in Piazza Libertà, alcune classi del Liceo Scientifico "P.S. Mancini" di Avellino avranno modo di approfondire le regole della circolazione stradale e sperimentare l’utilizzo di simulatori di guida in stato di ebrezza, oltre ad altre apparecchiature e mezzi in dotazione alle componenti impegnate sulla sicurezza nelle strade.

Si tratta di un importante momento ideato per richiamare l’attenzione sulla necessità di seguire condotte di guida corrette, a tutela di tutta la comunità degli utenti della strada che vedrà anche un coinvolgimento dei più piccoli, grazie anche all’intervento del Comune di Avellino.