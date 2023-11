"Isola ecologica e più servizi. E' partita la rivoluzione rifiuti ad Avellino" Il sindaco: così si cambia e si risparmia . Da stanotte in azione il nuovo servizio

A mezzanotte in punto della scorsa notte è partita la rivoluzione rifiuti ad Avellino. Passaggio di testimone, nel servizio di raccolta dei rifiuti nel capoluogo irpino, e nuovi servizi all'orizzonte per gli abitanti. Il sindaco Gianluca Festa ha voluto essere presente, nel momento in cui i nuovi mezzi e servizi sono entrati in azione. "È appena partito il nuovo servizio di raccolta rifiuti in città. Da stanotte se ne occuperà la Grande srl attraverso l'esperienza, la competenza e l'organizzazione della De Vizia Transfer spa. Nuova sede, isola ecologica, più servizi, ed un risparmio di circa 1,5 milioni di euro all'anno per la nostra comunità. Abbiamo fortemente voluto questa rivoluzione nel settore, convinti dei benefici che porterà alla città. Siamo molto soddisfatti per averla attuata, ed a breve lo saranno anche tutti gli avellinesi. Avellino è Decoro Urbano". Così il sindaco di Avellino in un post pubblicato sulle sue pagine social, in cui mostra la partenza dei mezzi per l'entrata in vigore del nuovo servizio.