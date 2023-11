Manovra e taglio alle pensioni: "Infermieri Asl e Moscati in sciopero domani" Domani venerdì 17 novembre i lavoratori incrociano le braccia. La nota del Nursind

Anche gli infermieri di Asl e Azienda ospedaliera Moscati di Avellino incroceranno le braccia venerdì 17 novembre.

"Per loro il prezzo più alto da pagare a seguito del ricalcolo pensionistico preannunciato dal Governo Meloni, con perdite stimate sulle prossime pensioni di 6000€ lordi annui, una vera e propria rapina per quei lavoratori che hanno passato un’intera vita lavorativa in corsia, con qualcuno che quella stessa vita l’ha addirittura persa per combattere il Covid.- spiega Romina Iannuzzi del Nursind-.

La manovra spingerà molti infermieri ad andare via subito con dimissioni precoci e spingerà ancor più i giovani ad allontanarsi da questa professione.

Una manovra irresponsabile con la quale il governo otterrà solo un disastro senza precedenti che metterà a rischio la già zoppicante tenuta del Servizio Sanitario Nazionale.

Una manovra che va nella direzione diametralmente opposta a quella che ci si aspetterebbe, segno di un governo cieco di fronte alle reali necessità di un settore già depresso e il cui orizzonte si fa sempre più scuro.

Pertanto riteniamo non solo legittime ma necessarie queste proteste e non escludiamo di reiterarle se il Governo non prenderà atto della gravità delle scelte che sta mettendo in atto". Conclude Iannuzzi.