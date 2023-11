Superbonus 110%: la verità nel libro di Agostino Santillo, focus ad Avellino Storia e retroscena della misura green che ha fatto volare l'economia e rinascere l'edilizia

Superbonus 110%, tutta la verità. "Storia e retroscena della misura green che ha fatto volare l'economia e rinascere l'edilizia in Italia. Lodata dall'Europa e affossata da Draghi e Meloni."

E' il libro di Agostino Santillo, vice presidente del gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. Un lavoro meticoloso e attento su questa tematica di grande attualità che vedrà un dibattito interessante ad Avellino, domani, venerdì 17 novembre alle 17.00 nella sala blu del carcere borbonico.

Il programma

Saluti del presidente della provicia di Avellino Rizieri Buonopane. Moderatore il direttore di Otto Channel Tv e Ottopagine Pierluigi Melillo.

Interverranno

Amministratori locali, rappresentanti degli ordini professionali, delle associazioni imprenditoriali e dei sindacati.

ll Superbonus è la misura più virtuosa realizzata nel nostro Paese dal dopoguerra ad oggi. Un volano economico ed occupazionale che ha reso possibile realizzare lavori edili per tutelare l'ambiente, migliorare il decoro urbano, efficientare energeticamente le nostre abitazioni e renderle più sicure in caso di eventi sismici.

Con il Superbonus hanno vinto tutti e per questo è stata la misura più lodata dall'Europa, eppure, paradossalmente, la più osteggiata dal governo Draghi prima e quello Meloni dopo.

Si è trattato di un attacco ai cittadini e al loro bene più prezioso il tutto per contrastare politiche economiche espansive, di immissione di liquidità nel circuito economico che ha fatto tremare i polsi al sistema bancario e politico imposto dai signori dell'austerità. In questo libro viene svelata tutta la verità sul Superbonus, chi e perché l'ha avversato e come riprendere questa rivoluzione ecologica, politica ed economica senza precedenti di cui l'Italia ha un grande bisogno.