Avellino, in piazza Libertà la giornata dedicata alle vittime della strada Informare e sensibilizzare gli studenti sulla sicurezza stradale

Durante la mattinata di oggi, i vigili del Fuoco di Avellino insieme a carabinieri, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, l'Automobil Club d'Italia e l'Associazione Vittime della strada, in occasione della Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada, hanno partecipato ad un evento organizzato, dalla Prefettura di Avellino, per

sensibilizzare ed informare gli studenti delle scuole cittadine, sui rischi derivanti da comportamenti errati alla guida, e per stimolarli in una maggiore responsabilità nei comportamenti stradali.

I vigili del fuoco sono stati impegnati nel mostrare le attrezzature che utilizzano durante gli interventi per incidenti stradali e hanno effettuato una simulazione di intervento su un'autovettura per l'estricazione di un ferito dalle lamiere in seguito ad incidente. La numerosa affluenza, complice anche la bella giornata, ha permesso ai tanti studenti intervenuti di vedere sul campo il lavoro delle varie componenti del soccorso, che in sinergia intervengono in questi casi.