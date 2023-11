Avellino, studenti in piazza contro il governo: basta indifferenza Giornata di mobilitazione studentesca

Anche ad Avellino, come in diverse cittaà italiane, nonostante la pioggia, l’Unione degli Universitari e la Rete degli Studenti Medi oggi hanno manifestato con un corteo partito da via de Conciliis fino ad arrivare in piazza Libertà. "Non possiamo iniziare la nostra giornata di mobilitazione senza pensare agli studenti palestinesi, il cui diritto all’infanzia, all’istruzione, ad avere un futuro è violentemente negato - dicono - la scuola serve a liberare. Non esiste solo il diritto allo studio, ma esiste anche la salute mentale e quindi oggi chiediamo anche che in ogni scuola ci sia la figura dello psicologo".