Prima domenica di neve sull'altipiano del Laceno: che spettacolo! E' tornato il sole sui paesaggi imbiancati dell'Alta Irpinia

In gran parte della Campania oggi è tornato il sole che ha illuminato ed esaltato la bellezza dei paesaggi imbiancati. Da circa 24 ore infatti in alcune zone della regione, con il brusco abbassamento delle temperature, è arrivata la prima neve della stagione.

Cime imbiancate in Irpinia, sull'altipiano del Laceno, dove, dopo un'accurata pulizia delle strade con mezzi spazzaneve in azione fin dalle prime luci dell'alba, in tanti hanno raggiunto la vetta per la prima foto con la neve e per trascorrere una giornata nella natura all'insegna della buona cucina irpina.

Questa mattina la colonnina di mercurio è scesa sotto zero (-6°C e 5 cm di neve circa). Tetti imbiancati ancora in molti centri della provincia di Avellino. Un freddo polare che quest'anno è arrivato in leggero ritardo rispetto al solito, considerando che il 2023 è considerato come uno degli anni più caldi degli ultimi tempi.

Le temperature continueranno a mantenersi molto basse per almeno una ventina di giorni. Grazie al ritorno della neve molte stazioni sciistiche potranno riaprire i battenti in tutta la regione, per avviare finalmente la stagione turistica invernale.

Nel video la raccolta di alcune delle immagini più belle pubblicate sulla pagina Laceno.net