Tre Bollini Rosa alla clinica Montevergine che festeggia 50 anni del gruppo GVM Prestigioso riconoscimento per l'eccellenza del cuore di Mercogliano

Tre bollini rosa a conferma che si tratta di un presidio sanitario sempre attento alle donne. Per la clinica Montevergine di Mercogliano, eccellenza del cuore nel Sud Italia, un altro prestigioso riconoscimento. E' stata la cardiologa Paola Tesorio a presenziare a Roma alla cerimonia della Fondazione Onda che ha certificato l'alta professionalità della struttura sanitaria avellinese.

Un riconoscimento che arriva a pochi giorni dalla ricorrenza dei 50 anni del gruppo GVM Care e Research di cui fa parte la clinica irpina e che sarà celebrata con un evento presso la Stazione marittima di Napoli la sera del prossimo 18 dicembre alla presenza di Ettore Sansavini, presidente GVM, e di Antonio Merlino, presidente e amministratore delegato della clinica Montevergine.

Il riconoscimento dei Bollini Rosa

Fondazione Onda ha assegnato i Bollini Rosa per il biennio 2024-2025 agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile, ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere. Rispetto al biennio precedente gli ospedali premiati sono aumentati, passando da 354 a 367. Oltre a una crescita numerica, assistiamo a un miglioramento qualitativo dei servizi erogati: gli ospedali che hanno ottenuto il massimo riconoscimento, tre Bollini, sono infatti passati da 107 dello scorso Bando a 126 di questa edizione. 188 strutture hanno conseguito due Bollini e 53 un Bollino. La premiazione è avvenuta in una cerimonia svoltasi presso il Ministero della Salute.