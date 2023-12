Acqua, conclusi ad Altavilla i lavori di manutenzione all'adduttore del Serino Abc: "Custodiamo la grande autostrada dell'acqua di Napoli"

"Abc custodisce e protegge la 'grande autostrada' dell'acqua di Napoli, attraverso la manutenzione straordinaria dell'adduttore DN2000 mm proveniente da Serino". Lo afferma la presidente di Abc, Alessandra Sardu, a seguito della conclusione dei lavori, terminati in questi giorni, di regolazione dei corsi d'acqua e di sistemazione idrogeologica delle aree prospicienti il tracciato dell'acquedotto in Contrada Pannone, nel Comune di Altavilla Irpina (Av). Con queste opere, spiega una nota dell'Azienda, viene assicurata piena sicurezza e stabilità ai versanti su cui insistono i piloni del ponte-tubo che sorregge la condotta DN2000 mm di Contrada Pannone, grazie alla regolazione delle acque sorgive e meteoriche che ora sono incanalate in piena sicurezza nell'alveo naturale dei corsi d'acqua del reticolo idrografico locale.