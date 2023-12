Due mamme per Gesù, è bufera sul presepe di Don Vitaliano. Gasparri: "Blasfemia" Il Senatore Capogruppo a Palazzo Madama Maurizio Gasparri

“Appare veramente priva di senso l’iniziativa del parroco di Capocastello di Mercogliano, in provincia di Avellino, di realizzare un presepe in cui, al posto di San Giuseppe, c’è una seconda mamma. La rappresentazione della Natività, tanto cara a tutti noi, viene così snaturata nell’ennesimo tentativo di non offendere qualcuno ma con il risultato di offendere tutti coloro che hanno sempre avuto rispetto e devozione per la Sacra Famiglia. Un gesto che lascia sgomenti, è l’ennesimo atto di vera e propria blasfemia, con la rimozione di San Giuseppe e, dobbiamo immaginare, evidenti allusioni nei confronti della Madonna, così come d’altronde siamo abituati a vedere in molti cortei che rivendicano diritti e tolleranza dimenticando però di rispettare il mondo cattolico.

Rifletta anche su questo il parroco della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo e si dedichi ai diritti e all’inclusione senza cadere nelle facili provocazioni che offendono le sensibilità di tutti noi e che non hanno nulla a che vedere con la sua missione. Siamo certi che la notte di Natale illuminerà anche don Vitaliano Della Sala e gli farà capire i gravi errori in cui è incorso”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama.