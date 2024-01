Mercogliano, Marinelli e Ferraro contro D'Alessio: "Ha fallito" Dura nota dei rappresentanti della lista Mercogliano futura

Duro attacco di Mercogliano Futura nei confronti del sindaco D'Alessio. "Il D'Alessio, personaggio in perenne ricerca d'autore e di sponsor politico - scrivono Carmine Marinelli e Pasquale Ferraro - dopo aver perso il seggio di consigliere provinciale e con all'orizzonte il probabile commissariamento come presidente dell'ATO rifiuti, si è rinchiuso nel fortino della sua confortevole stanza di sindaco nella speranza di conservare l'ultima ridotta di un sistema di potere che nulla ha prodotto per l'Irpinia e per i cittadini di Mercogliano, molto ha dato a lui ed al suo manipolo di fedelissimi. Noi restiamo coerenti al patto sottoscritto nel 2019 con i mercoglianesi e mai rinunceremo all'autonomia di pensiero in cambio di assessorati o prebende varie. Continueremo a lavorare con ancora più determinazione esclusivamente per il miglioramento e la crescita sociale e civile della nostra comunità". Firmato Carmine Marinelli e Pasquale Ferraro.