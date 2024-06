Anziani nel mirino dei malviventi ad Ariano, ennesima intrusione: è allarme Sale la preoccupazione nelle zone rurali particolamnete isolate

Malviventi spietati continuano ad entrare di sera nelle case con famiglie, per lo più di anziani all'interno. L'ultima intrusione, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli occupanti, parliamo di persone indifese, è avvenuta in contrada Turchiciello.

Una coppia di 80enni era intenta a guardare la tv e i ladri nel piano terra a rovistare nei vari cassetti alla ricerca di soldi e oro. Sono stati messi in fuga. Nell'attico di un'altra abitazione poco distante hanno tentato di aprire una cassaforte. Una famiglia in viaggio verso la Toscana per motivi familiari ha appreso la notizia della presenza dei ladri nella loro proprietà dai vicini di casa.

Una serata ad alta tensione con la gente costretta a vegliare le case per tutta la notte. E c'è chi si è visto costretto anche qui ad esplodere colpi di fucile per spaventare i delinquenti.

Sul posto polizia e carabinieri. Precedentemente era stata la volta di Paragano e Stillo, in quest'ultimo caso sono stati sottratti ad un anziano partito per il soggiorno climatico a Rimini con la terza i risparmi che aveva custodito in casa, oro ed altri oggetti.

Un dato è certo occorre incrementare la vigilanza nelle ore serali e notturne dove ad essere maggiormente esposte sono ora le persone più vulnerabili, gli anziani. Ai familiari anche l'appello a rafforzare i sistemi di allarme e video sorveglianza soprattutto nelle zone più isolate e appetibili. Serve la massima collaborazione da parte di tutti.