Befana di solidarietà del Movimento Cinque Stelle ad Avellino e Montoro Consegnati giocattoli alla Caritas e all'Armadio solidale

Dopo le giornate dedicate alla raccolta e allo scambio dei giochi nelle giornate dedicate all’iniziativa#GiocattoliInMovimento, gli attivisti dei Gruppi Territoriali del M5S di Avellino e Montoro hanno effettuatole consegne ad associazioni benefiche e di volontariato. Ad Avellino i giochi sono stati consegnati alla Caritas ed una struttura protetta che ospita bambini, mentre a Montoro all’Associazione Armadio solidale.

Come ogni anno la nostra iniziativa di solidarietà e di condivisione (all’insegna della sostenibilità, visto che i giocattoli usati e in buono stato sono stati scambiati e non gettati via), abbiamo ottenuto una grande risposta dai tanti che hanno voluto donare giochi e libri ai nostri gazebo.