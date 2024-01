Centro Autismo, M.I.D.: "Traguardo vicino con Comune, Asl e Università" La soddisfazione del Movimento Disabili

Il M.I.D. esprime piena soddisfazione rispetto alle ultime dichiarazioni rilasciate a margine di un’intervista ai media nella giornata di ieri dal Sindaco di Avellino Gianluca Festa in queste ultime ore, di voler promuovere un incontro tra il Comune, l’Università Degli Studi di Salerno e l’A.S.L. sulle possibilità rispetto alla futura gestione del Centro per l’Autismo di Avellino, nel rispetto anche dei solleciti del Prefetto e delle reiterate istanze del M.I.D. all’Ispettorato della Funzione Pubblica di Roma, al Difensore Civico della Regione Campania poste anche all’attenzione del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Siamo fiduciosi che durante l’incontro che ci sarà si giungerà a un accordo tra le parti, pertanto nell’esprimere la nostra soddisfazione ringraziamo il Sindaco di Avellino Gianluca Festa per aver ascoltato e preso in considerazione nel principio della vera democrazia la voce e la volontà delle Associazioni, restiamo a disposizione dell’Amministrazione Comunale di Avellino per future collaborazioni e iniziative insieme a sostegno delle famiglie dei ragazzi affetti dai disturbi dello spettro autistico e da disabilità conclude il M.I.D.