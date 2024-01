Da Scampia all’Eliseo di Avellino l’orchestra di "Musica libera tutti" Una delle attività promosse dall’associazione AQuas, Associazione Animazione Quartiere Scampia onlus

Si è tenuta presso il cinema teatro Eliseo di Avellino “Note d’Epifania”, esibizione dell’associazione AQuas con il progetto d’orchestra infantile e giovanile “Musica libera tutti”.

La “Leo club Irpinia” è una delle associazioni giovanili dei Lions International che raggruppa ragazzi tra i 12 e i 30 anni, i quali dedicano il proprio tempo libero ad attività di servizio per la comunità.

L’iniziativa si è svolta a nome del TOD (tema operativo distrettuale) che, per l’anno 2023/2024, ha scelto il "Close the gap”, progetto che si propone di azzerare qualsiasi tipo di distanza sociale.

Tra i vari service sviluppati a favore di questo progetto, motore dell’evento “Note D’Epifania” è stato il “Sound the Gap”, ideato dall’osservazione di come la musica in moltissime occasioni viene in aiuto come mezzo espressivo e comunicativo e di come può essere un buon strumento di intervento a livello educativo ed emotivo, da cui deriva la scelta di avvalersene come strumento di integrazione sociale.

Al fine di questa iniziativa, grazie alla mediazione di Antonio Ferraro, il quale ha anche condotto gli spettatori durante l’evento, alla gestione organizzativa della presidentessa Camilla Caiazzo, a tutti gli altri membri dell’associazione Leo club, tra cui l’ex presidente Aurelio Marotta, e al Comune di Avellino che ne ha patrocinato la struttura, si è portato, per la prima volta in città, il progetto d’orchestra infantile e giovanile “Musica libera tutti”, una delle attività promosse dall’associazione AQuas (Associazione Animazione Quartiere Scampia onlus), rappresentata da Francesca Avitabile, vice presidentessa dell'associazione.

L’associazione ha infatti lo scopo di promuovere e favorire attività ed iniziative per il sostegno, la promozione socio-culturale e la formazione delle fasce più povere ed emarginate della popolazione del quartiere Scampia e delle altre zone popolari della città di Napoli, in collegamento con altre associazioni, con le istituzioni e tutti gli attori sociali del territorio.

Dal 2011 “Musica libera tutti” offre opportunità di aggregazione sociale attraverso la musica ai bambini, ragazzi e giovani i quali, con laboratori gratuiti, imparano uno strumento musicale (flauto traverso, violino, violoncello, pianoforte, tromba e trombone, batteria e percussioni, chitarra, ritmo, clarinetto e sassofono) e lo studio insieme, per un risultato comune, che supera i limiti e valorizza le risorse di ognuno.

È stata una serata di musica, in cui i ragazzi dell’orchestra di Musica libera tutti, guidati dal maestro Demetrio Moricca, hanno scaldato i cuori con la loro passione e il loro coraggio nel volgere il loro sguardo sempre verso nuove opportunità e a mostrarci come, anche nelle nostre diversità, se si prova a guardare l’altro con rispetto e affetto, in un atteggiamento di curiosità, comprensione ed inclusione, si può creare qualcosa di molto più forte e di produttivo rispetto a quello che otterremmo nel continuare a rifugiarci all’interno delle nostre stesse mura.

(Sara Preziosi)