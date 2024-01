Avellino: riflettere sulle relazioni sociali, confronto Airoma-Di Donna Appuntamento alle 18 di lunedì 8 gennaio al Polo giovani. Ci sarà anche il vescovo Aiello

Riflettere su come stare insieme in una società dove la trama delle relazioni si affievolisce sempre di più. E' questo il tema al centro dell'incontro “Artigiani di comunità”, previsto per l'8 gennaio alle 18 presso l'auditorium del polo giovani di via Morelli e Silvati ad Avellino organizzato dall'azione cattolica italiana-Diocesi di Avellino.

Intervengono il procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma, vicepresidente del centro studi Rosario Livatino, e Antonio Di Donna, vescovo di Acerra, e presidente della Conferenza episcopale campana. Modera il confronto il direttore di Otto Channel, Pierluigi Melillo. Previsti i saluti del vescovo di Avellino, Arturo Aiello, e della presidente diocesana dell'azione cattolica Maria Grazia Acerra.