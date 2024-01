Il premio "Eccellenza dell’Anno" conferito all’agronomo Antonio Capone Cerimonia nel teatro Colosseo di Baiano

Dedizione e passione nel settore agricolo, in particolare in quello vitivinicolo sono le caratteristiche che hanno contraddistinto Antonio Capone, ex presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Avellino e consigliere dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali che ha ricevuto un importante riconoscimento.

La cerimonia si è svolta nel teatro Colosseo di Baiano. Una giuria di esperti ha conferito ad Antonio Capone il “Premio Bnews 2023 per l’Agronomo dell'Anno”. “Voglio ringraziare vivamente Binews per il premio ricevuto. Un premio prestigioso che mi onora, mi lusinga e mi carica di ulteriore responsabilità. Voglio dedicarlo a chi si dedica e lavora nel settore agroalimentare e a tutti i dottori agronomi e dottori forestali che con le loro attività svolgono una funzione centrale, di salvaguardia e valorizzazione dei prodotti agricoli, non solo per la produzione di beni di prima necessità, ma soprattutto per il contributo alla crescita delle eccellenze Agroalimentari Italiane, contrastando lo spopolamento delle aree agricole interne, preservando il territorio dai dissesti idrogeologici”, dichiara Capone.