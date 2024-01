Arrivederci alle casette di Natale: bilancio in chiaroscuro, servono più eventi L'ultimo weekend di pioggia ha smorzato l'entusiasmo

Si confidava molto in questo ultimo weekend per chiudere bene l’esperienza delle casette di Natale ad Avellino. E invece la pioggia incessante degli ultimi due giorni non ha dato tregua agli espositori dei mercatini in piazza Libertà che così hanno salutato decisamente in sordina. Fino a giovedì scorso i commercianti erano moderatamente soddisfatti ma speravano in un rush finale decisamente diverso. "L’avvio è stato piuttosto positivo - ci raccontano - il ponte dell’Immacolata si è lavorato bene ma poi, almeno fino al 23, abbiamo visto poca gente. Soprattutto durante la settimana il flusso è stato piuttosto modesto, i weekend è andata un pò meglio". Qualcuno si è anche messo insieme e proverà a devolvere parte degli incassi in beneficenza. "Il prossimo anno bisognerà ripetere l’iniziativa ma trovare qualche formula più innovativa altrimenti rischiamo di essere ripetitivi. Per qualcun altro è necessario offrire anche qualche evento in più che sia collaterale alle esposizioni e invogli più gente a venire”.