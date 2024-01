Metro, Buondonno: "Avanti con Mercogliano e Atripalda ma la Regione ci aiuti" Ad Avellino il servizio a basso impatto ambientale ripartirà nei prossimi giorni

Ad Avellino in questi giorni ripartirà il servizio della metropolitana leggera. Chiuso il cantiere di corso Umberto I, sarà ripristinato il senso unico in via Circumvallazione, all'altezza del Conservatorio Cimarosa.

I primi mesi, fino a luglio, non sono stati certo un boom per il mezzo di trasporto a basso impatto ambientale ma il Comune ora sta lavorando ad estendere il progetto a Mercogliano e Atripalda.

“Andiamo avanti perchè dobbiamo necessariamente accelerare per aprirci ai comuni limitrofi. Naturalmente lo faremo senza ricorrere all'utilizzo dei pali e con sistemi di efficientamento energetico che oggi la tecnologia ci mette a disposizione ma credo che Avellino debba necessariamente avere un sistema di trasporto circolare per ridurre l'utilizzo delle auto”.

Resta l'incognita per il futuro, soprattutto sulla sostenibilità economica del servizio. La Buondonno è molto chiara: “La regione ci deve dare una mano sui costi.Noi ci interfacciamo periodicamente con la Regione e con il presidente Luca Cascone per verificare flussi e consumi. In questo senso ci aspettiamo che la Regione si accolli i costi del servizio. Indubbiamente l'affluenza è ancora molto bassa ma ci aspettiamo che i dati migliorino. Significherebbe un miglioramento della cultura della sostenibilità ambientale in città”.