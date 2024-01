Avellino, Picone: "Lotta al precariato, la politica si dia una svegliata" La nota del Coordinatore irpino della Cisal

Attraverso una nota stampa diffusa questa mattina agli organi di informazione, il Coordinatore provinciale della CISAL di Avellino, Massimo Picone, rilancia la battaglia del sindacato anche in Irpinia contro il precariato:

"Un nuovo anno è iniziato portando con se' le difficoltà e i problemi del mondo del lavoro che sono sul tappeto, visibili a tutti, dagli imprenditori ai sindacati come anche al Governo che deve concentrarsi assolutamente sul tema, ponendo la stessa lotta al precariato come una delle priorità in agenda."

A scrivere è Massimo Picone, Coordinatore provinciale della CISAL irpina che prosegue:

"E' fuori da ogni dubbio che occorrono incentivi destinati alle imprese che assumono, con un occhio di riguardo per la stabilizzazione dei lavoratori precari, in particolare dei giovani e delle donne, ma anche dei lavoratori vicino alla pensione che hanno perduto il lavoro a causa della crisi e anche nella nostra provincia la casistica è elevata.

Sono tanti i cittadini e gli irpini che chiedono risposte anche al nostro sindacato.

Serve attuare una serie di misure per sostenere l’occupazione, in particolare per i giovani.

Anche il mondo della politica irpino si deve interrogare e deve lavorare per garantire certezze e limitare il lavoro precario considerando che ad attendere risposte ci sono alte percentuali di giovani anche in Irpinia, impiegati con contratti precari."