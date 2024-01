Autismo, Ferrante: "Puntiamo sull'ex Maffucci. Festa? Non l'ho sentito" Il direttore generale dell'Asl Avellino pronto a una soluzione alternativa al centro di Valle

"Noi facciamo assistenza ai bambini e ai ragazzi autistici della provincia di Avellino e siamo all’avanguardia in regione Campania, quello che fanno gli altri non lo so". Il direttore generale dell’Asl Mario Ferrante fa il punto sulla questione autismo in Irpinia a margine della visita del governatore De Luca. “Potremmo arrivare intorno ai 650 ragazzi autistici assistiti tra il Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi, dove siamo sui 350, e l'ex ospedale Maffucci". Nella struttura di contrada Pennini, dismessa da anni, secondo Ferrante, una parte del piano terra potrebbe essere destinato proprio ai ragazzi autistici: "Potrebbe essere pronto dopo la prossima estate, I fondi già ci sono. Sono ottimista. Poi se altre istituzioni fanno altre azioni che risultano convergenti ben venga", riferendosi evidentemente alla struttura di Rione Valle e alla collaborazione avviata dal sindaco Festa e dall'Unisa per un polo sull'autismo in città.