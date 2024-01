Riqualificazione ex Moscati: "Dialogo aperto, immaginiamo anche un parcheggio" Il sindaco Festa: "Pronti a collaborare"

Riqualificazione dell'ex Moscati di Avellino, ora il sindaco Gianluca Festa apre al dialogo con Asl e Regione per il finanziamento che destina 20 milioni di euro per la rimodulazione delle attività previste all'interno dell'ex Moscati di viale Italia, struttura che dovrebbe essere concessa all'Asl. "Siamo pronti a dialogare con l'Asl e anche con il Moscati, come abbiamo già dichiarato in passato. Il nostro obiettivo principale è ripristinare il decoro di quella zona e dare nuovo vigore anche a questa porzione di città. La chiusura di Viale Italia ha avuto gravi ripercussioni sul lato commerciale della città, e auspichiamo che questo intervento possa concretizzarsi al più presto. Siamo aperti al dialogo e al confronto". Il sindaco ha avanzato anche un'altra ipotesi. "Immaginiamo la possibilità di realizzare un parcheggio, oltre alle attività sanitarie, che sarebbe strategico per l'intera città".